Ankara
Dünya
AA 29.10.2025 12:24

Hindistan, başkent Yeni Delhi'de hava kirliliğine karşı "yapay yağmur" denemeleri yapıyor

Hindistan hükümeti, başkent Yeni Delhi'deki hava kirliliğinin azaltılması çalışmaları kapsamında kentin belirli bölgelerinde havaya kimyasal salarak "yapay yağmur" yağdırmaya çalışıyor.

Hindistan, başkent Yeni Delhi'de hava kirliliğine karşı "yapay yağmur" denemeleri yapıyor
[Fotograf: AA]

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Yeni Delhi'de yıl boyu yaşanan büyük çaplı hava kirliliği sorunu, kış ayları yaklaştıkça şiddetini artırıyor.

Buna göre hükümet, kentteki hava kirliliğiyle mücadele etmek amacıyla atmosfere belirli kimyasalların salınarak yağışın teşvik edilmeye çalışılmasını içeren "bulut tohumlama" yöntemine başvurdu.

Gerekli kimyasal bileşenler, uçaklar aracılığıyla öğle vakti kentin bazı bölgelerinde iki ayrı tur şeklinde havaya salındı.

Öte yandan, hava durumu tahminleri başkentte yağış ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, kasım sonuna kadar daha fazla "bulut tohumlama" denemeleri planlanıyor.

Hindistan
Katil İsrail, Gazze'de 12 saatten az bir sürede 35'i çocuk 100'den fazla kişiyi öldürdü
