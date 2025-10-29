Parçalı Bulutlu 12.6ºC Ankara
Dünya
AA 29.10.2025 11:34

Küba'da Melissa Kasırgası nedeniyle 735 binden fazla kişi tahliye edildi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Melissa Kasırgası dolayısıyla ülkede 735 binden fazla kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Küba'da Melissa Kasırgası nedeniyle 735 binden fazla kişi tahliye edildi
[Fotograf: Reuters]

Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan kasırgaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Melissa Kasırgası nedeniyle ülkede 735 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildiren Canel, "Tüm Küba için çok zor bir gece olacak ancak atlatacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, kasırganın "3. Kategori" seviyesinde, Küba'nın güneydoğu kıyılarına ulaştığı aktarıldı.

NHC'den 27 Ekim'de yapılan açıklamada, hızı saatte 260 kilometreye kadar çıkan kasırganın şiddetinin, en tehlikeli seviye anlamına gelen "5. Kategori"ye yükseldiği belirtilmişti.

Jamaika'nın başkenti Kingston'un 205 kilometre güneybatı açıklarında seyrettiği ve batı istikametinde ilerlediği aktarılan kasırganın, Jamaika'da ve Küba'nın güneydoğusunda karaya vurmasının öngörüldüğü ifade edilmişti.

Açıklamada, Melissa Kasırgası'nın ilerleyen günlerde Jamaika ve Küba'da "yıkıcı" fırtına koşullarına, Karayipler bölgesinin diğer yerlerinde de şiddetli yağışlara, sel baskınlarına ve heyelanlara yol açabileceği kaydedilmişti.

Küba
