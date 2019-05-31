NDTV kanalının haberine göre, 24 bakanın yer aldığı yeni kabinede, seçimlerde birinci çıkan Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) Genel Başkanı Amit Shah, ülkenin yeni İçişleri Bakanı oldu.

Modi'nin önceki hükümetinde İçişleri Bakanı olan Rajnath Singh da Savunma Bakanı olarak görevlendirildi.

Önceki kabinede Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Nirmala Sitharaman ise Maliye Bakanlığına getirildi.

Modi, daha önceleri ABD ve Çin'de büyükelçilik görevinde de bulunmuş diplomat Subrahmanyam Jaishankar'ı da Dışişleri Bakanı atadı.

Ülkede 11 Nisan-19 Mayıs tarihlerinde 7 aşamada yapılan parlamento seçimlerinde birinci çıkan BJP'nin adayı Başbakan Narendra Modi, dün başkent Yeni Delhi'de yapılan törende, Devlet Başkanı Ram Nath Kovind'in huzurunda yemin ederek ikinci kez başbakan olmuştu.

Yabancı ülke liderleri, üst düzey politikacılar ile dini liderlerin de hazır bulunduğu törene, aralarında Bollywood film yıldızlarının da olduğu 6 binden fazla konuk katılmıştı.

Yemin törenine, Pakistan Başbakanı İmran Han ise davet edilmedi.

Hindistan Seçim Komisyonunun açıkladığı oy sayım sonuçlarına göre, Başbakan Narendra Modi'nin aday olduğu Hindistan Halk Partisi (BJP), parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) seçimle belirlenen 543 sandalyeden 303'ünü kazanarak seçimlerden birinci parti çıkmıştı.

BJP'ye en yakın oy alan Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ise 52 sandalyede kalmıştı.

Seçim Komisyonu, Tamil Nadu'daki Vellore ilindeki seçimleri, "seçime şaibe bulaşmış olabileceği" şüphesiyle iptal ettiğinden, Meclisteki 1 sandalye boş kalmıştı.

Bu sonuçlara göre BJP, Meclis'te tek başına iktidar olmak için gerekli 272 sandalye sayısını aşmıştı.

Kaynak: AA