Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pakistan Başbakanı İmran Han, Güney Asya'da huzur ve barış için Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile beraber çalışmayı istediğini belirtti.

Han, "Başbakan Modi'yi Hindistan Halk Partisi (BJP) ve müttefiklerinin aldığı seçim zaferinden ötürü tebrik ettim. Güney Asya'nın barışı, gelişmesi ve refahı için kendisiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

I congratulate Prime Minister Modi on the electoral victory of BJP and allies. Look forward to working with him for peace, progress and prosperity in South Asia