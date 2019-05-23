Husilere bağlı El-Mesire kanalının askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, Husilere bağlı güçlerle halk komiteleri, insansız hava aracıyla (İHA) Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran Havaalanı'nı hedef aldı.

İHA'nın havaalanındaki Patriot füze sistemlerini vurduğu belirtilen haberde, hava saldırısının hedefine ulaştığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, Necran Havaalanı'nın bu saldırı ile 3 gün üst üste hedef alındığı vurgulandı.

Söz konusu saldırıyla ilgili Suudi Arabistan ya da koalisyon güçlerinden henüz açıklama yapılmadı.

Necran Havaalanı hangarı hedef alınmıştı

Husilere bağlı güçlerle halk komiteleri dün yaptığı açıklamada, insansız hava aracıyla Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran Havaalanı'nı hedef aldığını aktarmıştı.

Saldırının havaalanındaki savaş uçakları hangarını vurduğu belirtilen haberde, hava saldırısının hedefine ulaştığı duyurulmuştu.

Necran Havaalanı'nda silah deposu vurulmuştu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, salı günü, Husilerin, İHA'yla Necran'da önemli bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklarken, Husiler ise Necran Havaalanı'ndaki silah deposunun hedef alındığını belirtmişti.

Husi yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan toplamda 300 noktaya saldırmakla tehdit etmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor. Necran, Husilerin hedefindeki bölgeler arasında.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: El-Mesire