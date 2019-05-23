İsrailli insan hakları örgütü B’Tselem, Batı Şeria’nın Nablus şehri yakınındaki Urif köyünde bulunan Filistinlilere ait tarlaları, Yitzhar yerleşim yerlerinde yaşayan Yahudilerin yaktıklarını görüntüledi.
B’Tselem aktivistleri ayrıca olay yerindeki İsrail askerlerinin, yangına müdahale etmeye çalışan Filistinlileri engellediğini ortaya çıkardı.
Ekili alanları Yahudi yerleşimcilerce işgal edilen Filistinliler, kısıtlı alanlarda tarım yapmak zorunda kalırken, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria’da Filistinlileri yıldırma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: B’Tselem