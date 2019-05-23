Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi, terör örgütü DEAŞ’a katılmak üzere Suriye ve Irak’a gitmişti. Bölgede örgüte yönelik düzenlenen operasyonlar sonrası yabancı uyruklu teröristlere ne olacağı ise hala tartışma konusu.

İngiliz The Guardian Gazetesi, ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ şüphelilerinin tutulduğu bir kamptan 4 vatandaşını ülkeye götürdüğünü yazdı. Habere göre, ABD’ye götürülen 4 kişilik aile üyeleri Kamboçya asıllı.

Mevcut kamplardaki ABD vatandaşlarının sayısı tam olarak bilinmezken, Washington’ın bu adımının, vatandaşlarını almak istemeyen Avrupa ülkeleri üzerinde baskı oluşturabileceği düşünülüyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa’nın özellikle yabancı çocuklar konusuna çözüm bulmasını istiyor.

Kaynak: TRT Haber