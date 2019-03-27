Modi, "Misyon Şakti" adı verilen denemenin, ABD, Rusya ve Çin'in yanı sıra Hindistan'ı, bu kabiliyete sahip "süper ligdeki ülkeler" arasına soktuğunu söyledi.

Uzmanlar, anti-uydu sistemi denemesindeki hedefin, büyük olasılıkla bir ay önce Dünya'nın alçak yörüngesine gönderilen Hindistan'a ait mini uydu olduğunu ifade etti.

Çin, ilk başarılı anti-uydu sistemi denemesini 2007'de yapmış, deneme dünyanın diğer büyük güçleri tarafından protestolarla karşılanmıştı.

ABD ve Rusya da 1980'lere kadar benzer teknolojileri test etmişti. Washington yönetimi anti-uydu sistemi denemelerine, büyük miktarda uzay çöpü yaratma riski nedeniyle 1985'de son vermişti.

Anti-uydu nedir?

“Katil uydular” olarak da bilinen bu uyduların amaçları kinetik mermiler ya da enerji veya partikül silah sistemleri kullanarak düşman uydularını yok etmek.

Kaynak: AA