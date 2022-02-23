Ordu, Predator tipi silahlı insansız hava aracı satın alınması planının dondurulması ile ilgili kararı Pentagon’a bildirdi.

Yeni Delhi yönetimi 9 Şubat’ta insansız hava araçlarının ithalini yasaklamış, ancak savunma ve güvenlik amaçlı silahlı insansız hava araçları bu yasaktan muaf tutulmuştu.

Hindistan ordusu, donanma, hava ve kara kuvvetlerinin her birine 10’ar tane tahsis edilecek şekilde 30 Predator almayı planlıyordu.

Daha önce 2 gözetleme Predator’u satın alan Hindistan donanması, bu araçları Çin ve Pakistan ile olan deniz ve kara sınırlarında kullanıyordu.