Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hillary Clinton COVID-19’a yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, koronavirüse yakalandı.
ABD'li 3ski Bakan Hillary Clinton, Twitter’dan yaptığı açıklamada, COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini ifade etti.
İyi hissettiğini ve kendini izole ettiğini belirten Clinton, eşi (Eski ABD Başkanı) Bill Clinton’un testinin ise negatif çıktığını duyurdu.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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