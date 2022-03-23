ABD'li 3ski Bakan Hillary Clinton, Twitter’dan yaptığı açıklamada, COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini ifade etti.

İyi hissettiğini ve kendini izole ettiğini belirten Clinton, eşi (Eski ABD Başkanı) Bill Clinton’un testinin ise negatif çıktığını duyurdu.