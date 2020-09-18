Koronavirüs pandemisinin ardından dünyanın dört bir yanında sınırlar kapandı, uçuşlar durduruldu.

Avustralya havayolu şirketi Qantas, geçtiğimiz günlerde Queensland, Gold Coast, Yeni Güney Galler ve ülkenin ücra taşra merkezlerinde dev bir döngü gerçekleştirecek yedi saatlik manzaralı bir uçuş planlarını duyurdu.

Qantas Boeing 787 Dreamliner uçağında gerçekleşecek uçuşun bilet fiyatları ise 575 ila 2765 dolar olarak belirlendi.

Şirket, biletlerin 10 dakika içerisinde tükendiğini duyurdu.