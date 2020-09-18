Haber Giriş: Kaynak: AA
Brent petrolün varili 43,63 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,63 dolardan işlem görüyor.
Dün 43,66 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,76 yükselişle 43,63 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,23 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatlarındaki artışta, perşembe günü yapılan OPEC+ grubu toplantısında petrol üreticisi ülkelerin birlik ve petrol kısıtlamalarına uyma konusundaki kararlılık açıklaması etkili oldu.
Brent petrolde teknik olarak 43,69 ile 43,76 dolar aralığının direnç, 43,51 ile 43,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Etiketler: petrol dolar petrol haber brent petrolSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 09:53
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