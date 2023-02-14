Yardımın teslimi için Herat Ticaret Odası'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan ve Türk kurumlarının temsilcileri ile Herat Valisi Mevlevi Nur Ahmed İslamcar, Herat Ticaret Odası Başkanı Yunus Kazizade ve şehrin önde gelen iş insanları katıldı.

Törende, yaşamını yitirenler için dua edildi.

Heratlı yetkililer, konuşmalarında üzüntülerini paylaşırken, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar, Türkiye'nin her zaman yardımlarıyla Afgan halkının yanında olduğunu belirterek "Bahsi geçen miktar az da olsa amacımız iki ülkenin kardeşliğini ve dostluğunu göstermektir." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan da ekonomik krize rağmen Afganistan'dan böylesi bir yardımın gelmesinin çok değerli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yardım, iki ülke halkları arasında her koşulda devam eden dostluk ilişkilerinin ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Tüm dünya, Afganistan'ın ne koşullar altında olduğunu biliyor. Ancak bizim acımızı ve hüznümüzü paylaşıp ellerinden gelenin en iyisini veriyorlar. Bu aslında nicelik olarak az olabilir ancak nitelik olarak çok anlamlı ve değerli. Bu ülkenin koşullarında bu fedakarlığı gösterebiliyorlarsa takdiri şayan bir husustur."

Afganistan'da yardım kampanyası

Törenin ardından Heratlı iş insanlarının topladığı 56 bin 500 dolar nakdi yardım depremzedelere ulaştırılmak amacıyla Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan'a teslim edildi.

Afgan Kızılayı da topladığı 50 bin doları Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine teslim etmişti.

Türk kurumlarının sağladığı çeşitli burslarla Türkiye'de üniversite eğitimi alan Afgan mezunlar da ülke çapında yardım kampanyası başlattı.