Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Güvenlik Kabinesi tarafından onaylanan işgal altındaki Batı Şeria'da 9 kaçak Yahudi yerleşim biriminin İsrail kanunları nezdinde "yasallaştırılması" kararına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail Güvenlik Kabinesinin kararları karşısında verilen bölgesel ve uluslararası tepkilerden duyulan memnuniyetin dile getirildiği açıklamada; ABD dahil, uluslararası tutumların ve tepkilerin İsrail hükümeti ve başkanı üzerinde baskı kuracak, bu faaliyetlerin derhal durdurulmasını sağlayacak önlemlere ve pratik adımlara dönüştürülmesi çağrısında bulunuldu.

Uluslararası tepkilerin "bu suçun ve yansımalarının" oluşturduğu aşamaya ulaşamadığı ifade edilen açıklamada, asıl olanın iki devletli çözüm ilkesini uygulamak için barış sürecinin yeniden canlandırılması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesinin kararları karşısında artık alışılagelmiş tepkileri aşan uluslararası tepkiler gerektiğinin altı çizildi.

İsrail yönetiminin kaçak yerleşim birimlerine yönelik kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 12 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'da 9 kaçak Yahudi yerleşim biriminin İsrail kanunları nezdinde "yasallaşmasını" onaylamıştı.

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Bunların çoğu İsrail makamlarının planlamasıyla yapılırken, daha küçük olan bazıları Yahudi yerleşimciler tarafından kaçak olarak inşa ediliyor. İsrail makamları zaman zaman bu kaçak yerleşimlere de kendi kanunları nezdinde resmiyet kazandırarak Yahudi yerleşimlerini genişletmeye devam ediyor.