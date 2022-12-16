Furuvik Hayvanat Bahçesi Basın Sözcüsü Annika Troselius, Expressen gazetesine verdiği demeçte, hayvanların hepsine yetecek kadar sakinleştirici olmadığı için ötenazi yapılması gerektiğini söyledi.

Şempanzelerin güçlü ve tehlikeli hayvanlar olduğunu ve hayvanat bahçesinin ana odak noktasının 'hiçbir insanın zarar görmemesi' olduğunu söyleyen Troselius, bir şempanzenin daha kaçtığına inanıldığını, ancak acil başka ayrıntı bulunmadığını söyledi.

Hayvanat bahçesi, web sitesinde yayınlanan bir mesajda 'çok sayıda şempanzenin kaçtığını' doğruladı. Yapılan açıklamada, "Güvenlik bizim için en önemli şey, ancak bunlar aynı zamanda çok önemsediğimiz hayvanlar" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, şempanzelerin, Stockholm'ün 160 kilometre kuzeyinde, Gavle yakınlarında bulunan ve 7 şempanzeye ev sahipliği yapan Furuvik'ten nasıl kaçmayı başardıkları bilinmiyor