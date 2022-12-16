The New York Times, CNN ve Washington Post muhabirlerinden bazıları, perşembe akşamı hesaplarını askıya alınmış halde buldu.

Bir Twitter sözcüsü, teknoloji sitesi The Verge'e yaptığı açıklamada, yasağın konum verilerinin canlı paylaşımıyla ilgili olduğunu söyledi.

Askıya almalar, Elon Musk'ın jetini izleyen bir profilin sahibine dava açma sözü vermesinden sonra geldi.

Yasaklanan gazeteciler arasında The Intercept'ten Micha Lee, Mashable'dan Matt Binder ve bağımsız gazeteciler Aaron Rupar ve Tony Webster da yer alıyor.

The New York Times'ın sözcüsü, askıya almaları "şüpheli ve talihsiz" olarak nitelendirdi ve ne gazetenin ne de muhabir Ryan Mac'in eylemle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi.

CNN'den yapılan açıklamada, "Bir dizi muhabirin düşüncesizce ve haksız yere askıya alınması endişe verici ama şaşırtıcı değil. Twitter'dan bir açıklama istedik ve ilişkimiz bu cevaba göre yeniden değerlendirilecek" denildi.

Elon Musk, askıya almalar hakkında doğrudan yorum yapmadı, ancak bir tweet'te "beni bütün gün eleştirmek kesinlikle sorun değil, ancak gerçek zamanlı konumumu ifşa etmek ve ailemi tehlikeye atmak sorun" dedi.