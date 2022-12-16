Ukraynalı yetkililer "ağır bombardıman" altında olduklarını ve kentin liman kısmındaki altyapıyı hedef alan saldırılar nedeniyle tüm kentin elektriksiz kaldığını belirtti.

Ukrayna medyası bir tıbbi yardım merkezinin vurulduğu saldırıda, 32 yaşındaki bir sağlık çalışanı ve 70 yaşındaki bir kişinin öldüğünü aktardı.

Bombardımanda kentin yönetim binası da hedef alındı, binada maddi zarar oluştu.

Rus ordusunun Herson'dan geri çekilmesi, Şubat ayında başlayan işgalde Rusya'nın en büyük geri adımlarından biriydi.

Durum daha da kötüleşebilir uyarısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları komiseri Volker Turk, Rus saldırılarının milyonlarca Ukraynalı'yı "aşırı zor" durumda bıraktığını ve enerji tesislerine yönelik saldırıların devam etmesi durumunda insani durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Rus işgali altındaki Donetsk'teki Rusya yanlısı yetkililer, Ukrayna güçlerinin kente merkezine 2014'ten bu yana "en büyük saldırıyı" yaptıklarını aktardı.

Rusya'nın atadığı yerel yetkili Alexei Kulemzin, bölgeye 40 kadar füze atıldığını ve bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Perşembe günü Avrupa Birliği liderlerine seslenerek, "Rusya'nın enerji terörünü" yenmek için yardım istedi. Zelenskiy yaklaşık 800 milyon euro değerinde 2 milyar metreküp doğalgaz ve elektrik talep etti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev de Çarşamba günü 13 drone ile hedef alındı ama Zelenskiy saldırının püskürtüldüğünü açıkladı.