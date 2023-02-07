Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 21:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haydar Aliyev Vakfı Türkiye'ye insani yardım gönderiyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın başkanı olduğu Haydar Aliyev Vakfı, Türkiye'de meydana gelen depremlerin mağdurlarına destek amacıyla insani yardım gönderecek.
Haydar Aliyev Vakfından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın talimatıyla hazırlanan, ilaç, oksijen maskeleri, filtre sistemleri, bandaj malzemeleri, tıbbi malzeme, giysi ve ekipmanlardan oluşan insani yardım malzemelerini taşıyan uçağın yakında Türkiye'ye hareket edeceği belirtildi.
Açıklamada, Türkiye'ye gönderilecek vakıf çalışanlarının, deprem bölgesindeki vatandaşlara insani yardımları ulaştıracağı kaydedildi.
Etiketler: Azerbaycan Deprem Kahramanmaraş Hatay Şanlıurfa Kilis Gaziantep Malatya Adıyaman
Son Haberler
- 11:39
- 11:36
- 11:34
- 11:41
- 11:24
Sıradaki Haber
Afrika ülkelerinden Türkiye'deki depremler dolayısıyla taziye mesajları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz