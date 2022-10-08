Taş üstünde taş kalmamış, adeta harabeye dönmüş bir şehir, Ağdam...

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı kent işgal öncesi yıllarına dönmek için gün sayıyor.Çalışmalar kapsamında ilk proje tamamlandı.

Uluslararası bir konferans salonu kazandı

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerinde inşa ve altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İşgal öncesi bölgedeki en gelişmiş kent olan Ağdam'da ilk büyük proje hayata geçirildi.

Ağdam uluslararası bir konferans salonu kazandı. Salonun yapımında Türk firmaları yer aldı'.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ağdam şehrinin baş planı hazırlandı, bu plan esasında işler görülüyor. Elbette ki özel sektör temsilcileri bu işlerde faal olmalıdır." açıklamasını yaptı.

Türk firmalara teşekkür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Karabağ Ekonomik Bölgesi Özel Temsilcisi Emin Hüseynov, Ağdam'ın dönüşümündeki katkıları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti:

"Zamanımız çok dardı. Hem yerli hem de Türk arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Sağ olsunlar, onlar geldiler bilgi ve becerileri ile bize yardımcı oldular çok hızlı bir şekilde 80 gün içerisinde biz bunu hayata geçirdik."

27 yıl Ermenistan işgali altında tanınmaz hale gelen hayalet şehirde birçok altyapı projesi tamamlandı.

Akıllı şehir olacak

Emin Hüseynov, "Yüzde 90 bu işler tamamlandı yani yollar demiryolları su gaz elektrik bunlar artık yapıldı. Şimdi biz artık şehrin içinde sosyal tesisleri yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akıllı şehir konsepti ile tasarlanan imar planında üniversite, stadyum, oteller, ibadethaneler ve spor alanları olacak.

"Savaş döneminde olduğu gibi sonrasında da Türkiye yanımızda"

Hüseynov, "Türk kardeşlerimiz 44 günlük savaş döneminde olduğu gibi savaş bittikten sonra da daima yanımızda biz onu görüyoruz bu bizim için çok önemli." dedi.

Savaş sonrası ilk yerleşim Zengilan'da başladı.

Emin Hüseynov, "Hedefimiz 2025 yılında 2024 sonunda burada ilk soydaşlarımızı ilk 10 binlik grubun buraya göçmesini sağlayabilmek." açıklamasını yapt.

Ağdam ilerleyen yıllarda bölgenin şehir ekonomisi ve altyapısı ile fark yaratan kenti olacak.

Kamera: İlkin Umudov