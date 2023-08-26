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Dünya
AA 26.08.2023 00:45

Hawaii'deki orman yangınında 338 kişiden halen haber alınamıyor

Hawaii'de 9 Ağustos'ta başlayan orman yangınlarının ardından kayıpları arama çalışmaları devam ederken, 338 kişiden halen haber alınamadığı belirtildi.

Hawaii'deki orman yangınında 338 kişiden halen haber alınamıyor
[Fotograf: AFP]

Hawaii'de Maui ilçesi yetkilileri, yangının başladığı günden bu yana yapılan çalışmalar sonucu halen 338 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer, dün öğle saatleri itibarıyla yangın bölgesinde mahsur kalanlardan 1732 kişiye daha ulaşıldığını belirterek, mağdurların sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

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Maui Polis Şefi John Pelletier, yaptığı yazılı açıklamada "(Kayıplar listesi) Bu isim listesini bugün yayımlıyoruz çünkü bunun soruşturmaya yardımcı olacağını biliyoruz. Bu kolay bir şey değil ancak soruşturmayı mümkün olduğunca eksiksiz ve kapsamlı hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin desteğiyle hazırlandığı belirtilen liste, felaketin büyüklüğünü ortaya koyarken bölgede son yüzyılda bir orman yangını sonrası ortaya çıkan en büyük kayıp listesi olma özelliğine sahip.

Orman yangınlarında resmi ölü sayısı en son 115 olarak açıklanmıştı.

Başkan Joe Biden, 22 Ağustos'ta Hawaii'yi ziyaret etmiş ve yangında zarar görenlere yardım sözü vermişti.

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