Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 18:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hawaii'deki Mauna Loa Yanardağı'nda patlama
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağ'ında patlama meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı'nda patlama yaşandığını açıkladı.
Lav akışının şu an zirvede bulunduğunu belirten USGS, bölge halkı için henüz bir tehdit bulunmadığını duyurdu.
Öte yandan, patlamanın ardından son 2 saat içerisinde en büyüğü 4.2 olan çok sayıda deprem kaydedildi.
Uyarı seviyesi yükseltildi
Hawaii Volkan Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, yanardağ alarmının tavsiyeden uyarı seviyesine çıkarıldığı belirtildi.
Gözlemevi ayrıca, patlamanın detaylarının incelenmesi için havadan inceleme yapılacağını aktardı.
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