Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı uluslararası sitelerde Alman ve Avusturyalı yardım ekiplerinin güvenlik endişesiyle faaliyetlerini askıya aldıklarına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Kentte bir silah sesi duyulması üzerine yabancı ekiplerin endişelerini bildirdiğini aktaran Doğan, "Bunun üzerine hepsinin ekibinin başına güvenlik verdik. Ekiplerin güvenlik sorunu yok. Faaliyetlerine devam ediyorlar. Jandarma ve emniyet güçlerini yanlarına verdik. Hatay'da çok sayıda ülkeden kurtarma ve yardım ekibi var, hepsi çalışmalarına devam ediyor. 43 Ülkeden ilimize gelen kurtarma ekipleri var." ifadelerini kullandı.