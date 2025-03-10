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Dünya
Wall Street Journal 10.03.2025 08:04

Harvard’ın DNA araştırması: Dünya nüfusunun yarısının kökenleri ortaya çıktı

Harvard araştırması, Hint-Avrupa halklarının kökeninin 5 bin yıl önce Ukrayna’da yaşayan Yamnayalara dayandığını ortaya koydu. Yamnayalar, genetik miraslarını Avrupa ve Asya’ya yayarak 400 dilin temelini attı.

Harvard’ın DNA araştırması: Dünya nüfusunun yarısının kökenleri ortaya çıktı

Harvard Tıp Fakültesi'nden genetikçi David Reich ve ekibi, Hint-Avrupa halklarının soyunun 5 bin yıl önce Ukrayna'da yaşayan Yamnayalardan geldiğini DNA analizleriyle ortaya koydu.
Araştırma kapsamında, Avrupa’nın 100 farklı bölgesinden tarihöncesi dönemden kalma yaklaşık 450 kişinin DNA örnekleri incelendi. Daha önce elde edilen 1000 genetik veri de çalışmaya dahil edildi.

Bilimsel dergi Nature’da yayımlanan araştırmada, genetik bulgular arkeolojik ve dilbilimsel verilerle karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlara göre, M.Ö. 3000'den önce Volga Nehri’nden Ukrayna bozkırına göç eden bir halkın burada yaşayan topluluklarla karışarak Yamnayaları oluşturduğu tespit edildi.

Yamnayaların ilk yerleşim alanlarından biri olan Mihaylivka mezrası (Ukrayna), günümüzde Rus işgali altında bulunuyor. Bilim insanları, Yamnayaların buradan Avrasya’ya yayılarak genetik miraslarını Portekiz’den Moğolistan’a kadar taşıdığını belirtiyor.

Yamnayaların kültürel ve genetik mirası

Araştırmaya göre, Yamnayalar yalnızca Avrupa'nın değil, tüm dünyanın nüfus yapısını etkiledi. Harvard Üniversitesi'nden David Reich, bu göç hareketi için şu ifadeleri kullanıyor:

"Yamnayalar, Avrupa’nın ve nihayetinde dünyanın nüfusunu değiştirdi."

Bugün dünya genelinde yaklaşık 4 milyar insanın bu soydan geldiği tahmin ediliyor.

İsveç’teki Göteborg Üniversitesi’nden Yamnaya uzmanı Kristian Kristiansen, bu yayılmanın modern öncesi küreselleşmenin temellerini attığını ifade ediyor.

Araştırmada, genellikle düşman olarak görülen Romalılar, Keltler, Persler ve Makedonların da bu genetik ve kültürel mirası paylaştığı belirtiliyor.

Ayrıca, Yamnayaların konuştuğu dilin Latince, Yunanca, İngilizce, Rusça, Urduca ve Almanca dahil yaklaşık 400 dilin atası olduğu vurgulanıyor. Ancak, Estonya’daki Tartu Üniversitesi’nden DNA araştırmacısı Lehti Saag, dil kökenlerinin yalnızca genetik verilerle tespit edilemeyeceğini söylüyor.

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