ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar 4. gününde de devam etti.

Olayların başlangıç noktası olan Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yerel saatle 20.00'de başlayan sokağa çıkma yasağına rağmen bazı bölgelerde göstericiler sokakta eylemlerine devam etti.

[Fotoğraf: AA]

Kentteki yıkımın ardından bazı vatandaşlar zarar verilen yerleri temizlemek ve onarmak için bir araya geldi.

Protestolar sonucu harabeye dönen şehirdeki yakılan bina ve iş yerleri havadan görüntülendi.

"Yağmacıların yüzde 80'i eyalet dışındandı"

ABD Başkanı Donald Trump, Floyd'un Minneapolis'te polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi sonrası başlayan ve birçok eyalete yayılan protestolarda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Minneapolis'te dün geceki yağmacıların yüzde 80'i eyalet dışındandı" diyen Trump, bu kişilerin özelikle Afrikalı Amerikalılara ait küçük işletmelere, evlere, kamu mallarına, barış ve eşitlik isteyen Minneapolislilere zarar verdiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Trump, "Şiddeti kışkırtmak için eyalet sınırlarından geçmek, federal bir suçtur. Liberal valiler ve belediye başkanları sert önlemler almalı ya da federal hükümet işin içine girer ve yapılması gerekeni yapar. Buna ordumuzun sınırsız gücünü kullanmak ve birçok kişiyi gözaltına almak da dahil. Teşekkürler!" dedi.