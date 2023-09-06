Hangi ülkeler isim değişikliğine gitti?

Exonym Persia - İran

1935 yılında İran hükümeti, diplomatik ilişki içinde olduğu ülkelerden, ülkenin adını Farsça adı olan İran olarak kullanmalarını istedi. Exonym Persia, Mart 1935`ten önce Batı dünyasında İran`ın resmi adıydı.

Siam - Tayland

Tayland, İngilizler veya Fransızlar tarafından hiçbir zaman sömürgeleştirilmemiş birkaç Güneydoğu Asya ülkesinden biridir. Yüzyıllar boyunca bölge bir kral tarafından yönetildi ve Siam olarak biliniyordu. 1939`da ülkeyi yöneten kral, anayasal monarşi olduktan sonra adını değiştirdi.

Çek Cumhuriyeti - Çekya

Çek Cumhuriyeti ismini Nisan 2016`da Çekya (Czechia) olarak değiştirdi. Yeni isim ülke genelinde huzursuzluk yaratsa da Çekya yaygın kullanılan isim oldu.

Demokratik Kampuchea - Kamboçya

Kamboçya adını birkaç kez değiştirdi. 1953 ve 1970 yılları arasında ülke, Kamboçya Krallığı, ardından 1975`e kadar Khmer Cumhuriyeti olarak yeniden adlandırdı. 1975`ten 1979`a kadar komünist yönetim altında Demokratik Kampuchea olarak anıldı. 1989`dan 1993`e kadar BM geçiş otoritesi altında Kamboçya Eyaleti oldu. 1993 yılından sonra, Kamboçya Krallığı olarak yeniden adlandırıldı.

Burma - Myanmar

1989`da ülkenin askeri hükumeti, yerel dilde yazılma şeklini korumak amacıyla Burma`nın adını Myanmar olarak değiştirilmesine karar verdi.

Özgür İrlanda Devleti - İrlanda

1937`de İrlanda Özgür Devleti, Birleşik Krallık ile tüm bağlarını kaldırmak için İrlanda`ya dönüştü.

Seylan - Sri Lanka

1505`te Portekizliler Ceilao adlı Antik Seylan`ı keşfettiler. 19. yüzyılın başlarında, Britanya İmparatorluğu adını Seylan olarak değiştirdi. Bağımsızlıktan sonra ada hükümeti adını Sri Lanka olarak değiştirdi.

Makedonya Cumhuriyeti - Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Şubat 2019`da Makedonya Cumhuriyeti adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirdi. NATO ile ittifak kurmak ve kendisini Yunanistan`daki Makedonya`dan ayırmak için bu adım atıldı.

Svaziland - Eswatini

Nisan 2018`de Afrika`daki Svaziland krallığının adı Eswatini olarak değiştirildi. Eswatini, Svaziland`ın yerel dilinde “Svazilerin ülkesi” anlamına geliyor.

Rodezya - Zimbabve

Rodezya bir sömürge adıydı. Ülke, Nisan 1980`de Zimbabwe Cumhuriyeti olarak bağımsızlığını kazandıktan sonra uluslararası tanınırlık kazandı ve adı Zimbabwe olarak değiştirildi.

Alto Volta - Burkina Faso

Bağımsızlığının yirminci yılını kutlamak için Alto Volta Cumhuriyeti, adını yerel dilde bütün insanların ülkesi anlamına gelen Burkina Faso olarak değiştirdi.

Alman Güneybatı Afrikası - Namibia

Ülke, Almanya’dan bağımsız hale geldiğinde Namibya olarak adlandırıldı. Bir süre sonra Almanca olan şehir ve bölge isimleri de değiştirildi.

Holland – Netherlands

Ocak 2020’de alınan resmi kararla tarihi açıdan ülkenin batı kıyısındaki bölgesini ifade eden 'Holland' adının yerine, ülkenin tamamını temsil eden 'Netherlands' ismi kullanılmaya başlandı.

