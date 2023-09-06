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Dünya
TRT Haber 06.09.2023 13:30

Hangi ülkeler isim değişikliğine gitti?

Hindistan büyük bir değişimin eşiğinde. Alınan karar parlamentoda onaylanırsa ülkenin adı ‘Bharat’ olacak. Ancak dünya tarihinde ismini değiştiren ilk ülke Hindistan değil. Gelin, geçmişte isim değişikliğine giden ülkelere yakından bakalım.

Hangi ülkeler isim değişikliğine gitti?
[Fotograf: AA]

Exonym Persia - İran

1935 yılında İran hükümeti, diplomatik ilişki içinde olduğu ülkelerden, ülkenin adını Farsça adı olan İran olarak kullanmalarını istedi. Exonym Persia, Mart 1935`ten önce Batı dünyasında İran`ın resmi adıydı.

Siam - Tayland

Tayland, İngilizler veya Fransızlar tarafından hiçbir zaman sömürgeleştirilmemiş birkaç Güneydoğu Asya ülkesinden biridir. Yüzyıllar boyunca bölge bir kral tarafından yönetildi ve Siam olarak biliniyordu. 1939`da ülkeyi yöneten kral, anayasal monarşi olduktan sonra adını değiştirdi.

Çek Cumhuriyeti - Çekya

Çek Cumhuriyeti ismini Nisan 2016`da Çekya (Czechia) olarak değiştirdi. Yeni isim ülke genelinde huzursuzluk yaratsa da Çekya yaygın kullanılan isim oldu.

Demokratik Kampuchea - Kamboçya

Kamboçya adını birkaç kez değiştirdi. 1953 ve 1970 yılları arasında ülke, Kamboçya Krallığı, ardından 1975`e kadar Khmer Cumhuriyeti olarak yeniden adlandırdı. 1975`ten 1979`a kadar komünist yönetim altında Demokratik Kampuchea olarak anıldı. 1989`dan 1993`e kadar BM geçiş otoritesi altında Kamboçya Eyaleti oldu. 1993 yılından sonra, Kamboçya Krallığı olarak yeniden adlandırıldı.

Burma - Myanmar

1989`da ülkenin askeri hükumeti, yerel dilde yazılma şeklini korumak amacıyla Burma`nın adını Myanmar olarak değiştirilmesine karar verdi.

Özgür İrlanda Devleti - İrlanda

1937`de İrlanda Özgür Devleti, Birleşik Krallık ile tüm bağlarını kaldırmak için İrlanda`ya dönüştü.

Seylan - Sri Lanka

1505`te Portekizliler Ceilao adlı Antik Seylan`ı keşfettiler. 19. yüzyılın başlarında, Britanya İmparatorluğu adını Seylan olarak değiştirdi. Bağımsızlıktan sonra ada hükümeti adını Sri Lanka olarak değiştirdi.

Makedonya Cumhuriyeti - Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Şubat 2019`da Makedonya Cumhuriyeti adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirdi. NATO ile ittifak kurmak ve kendisini Yunanistan`daki Makedonya`dan ayırmak için bu adım atıldı.

Svaziland - Eswatini

Nisan 2018`de Afrika`daki Svaziland krallığının adı Eswatini olarak değiştirildi. Eswatini, Svaziland`ın yerel dilinde “Svazilerin ülkesi” anlamına geliyor.

Rodezya - Zimbabve

Rodezya bir sömürge adıydı. Ülke, Nisan 1980`de Zimbabwe Cumhuriyeti olarak bağımsızlığını kazandıktan sonra uluslararası tanınırlık kazandı ve adı Zimbabwe olarak değiştirildi.

Alto Volta - Burkina Faso

Bağımsızlığının yirminci yılını kutlamak için Alto Volta Cumhuriyeti, adını yerel dilde bütün insanların ülkesi anlamına gelen Burkina Faso olarak değiştirdi.

Alman Güneybatı Afrikası - Namibia

Ülke, Almanya’dan bağımsız hale geldiğinde Namibya olarak adlandırıldı. Bir süre sonra Almanca olan şehir ve bölge isimleri de değiştirildi.

Holland – Netherlands

Ocak 2020’de alınan resmi kararla tarihi açıdan ülkenin batı kıyısındaki bölgesini ifade eden 'Holland' adının yerine, ülkenin tamamını temsil eden 'Netherlands' ismi kullanılmaya başlandı.
 

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