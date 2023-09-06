Hangi ülkeler isim değişikliğine gitti?

Exonym Persia - İran
1935 yılında İran hükümeti, diplomatik ilişki içinde olduğu ülkelerden, ülkenin adını Farsça adı olan İran olarak kullanmalarını istedi. Exonym Persia, Mart 1935`ten önce Batı dünyasında İran`ın resmi adıydı.
Siam - Tayland
Tayland, İngilizler veya Fransızlar tarafından hiçbir zaman sömürgeleştirilmemiş birkaç Güneydoğu Asya ülkesinden biridir. Yüzyıllar boyunca bölge bir kral tarafından yönetildi ve Siam olarak biliniyordu. 1939`da ülkeyi yöneten kral, anayasal monarşi olduktan sonra adını değiştirdi.
Çek Cumhuriyeti - Çekya
Çek Cumhuriyeti ismini Nisan 2016`da Çekya (Czechia) olarak değiştirdi. Yeni isim ülke genelinde huzursuzluk yaratsa da Çekya yaygın kullanılan isim oldu.
Demokratik Kampuchea - Kamboçya
Kamboçya adını birkaç kez değiştirdi. 1953 ve 1970 yılları arasında ülke, Kamboçya Krallığı, ardından 1975`e kadar Khmer Cumhuriyeti olarak yeniden adlandırdı. 1975`ten 1979`a kadar komünist yönetim altında Demokratik Kampuchea olarak anıldı. 1989`dan 1993`e kadar BM geçiş otoritesi altında Kamboçya Eyaleti oldu. 1993 yılından sonra, Kamboçya Krallığı olarak yeniden adlandırıldı.
Burma - Myanmar
1989`da ülkenin askeri hükumeti, yerel dilde yazılma şeklini korumak amacıyla Burma`nın adını Myanmar olarak değiştirilmesine karar verdi.
Özgür İrlanda Devleti - İrlanda
1937`de İrlanda Özgür Devleti, Birleşik Krallık ile tüm bağlarını kaldırmak için İrlanda`ya dönüştü.
Seylan - Sri Lanka
1505`te Portekizliler Ceilao adlı Antik Seylan`ı keşfettiler. 19. yüzyılın başlarında, Britanya İmparatorluğu adını Seylan olarak değiştirdi. Bağımsızlıktan sonra ada hükümeti adını Sri Lanka olarak değiştirdi.
Makedonya Cumhuriyeti - Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Şubat 2019`da Makedonya Cumhuriyeti adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirdi. NATO ile ittifak kurmak ve kendisini Yunanistan`daki Makedonya`dan ayırmak için bu adım atıldı.
Svaziland - Eswatini
Nisan 2018`de Afrika`daki Svaziland krallığının adı Eswatini olarak değiştirildi. Eswatini, Svaziland`ın yerel dilinde “Svazilerin ülkesi” anlamına geliyor.
Rodezya - Zimbabve
Rodezya bir sömürge adıydı. Ülke, Nisan 1980`de Zimbabwe Cumhuriyeti olarak bağımsızlığını kazandıktan sonra uluslararası tanınırlık kazandı ve adı Zimbabwe olarak değiştirildi.
Alto Volta - Burkina Faso
Bağımsızlığının yirminci yılını kutlamak için Alto Volta Cumhuriyeti, adını yerel dilde bütün insanların ülkesi anlamına gelen Burkina Faso olarak değiştirdi.
Alman Güneybatı Afrikası - Namibia
Ülke, Almanya’dan bağımsız hale geldiğinde Namibya olarak adlandırıldı. Bir süre sonra Almanca olan şehir ve bölge isimleri de değiştirildi.
Holland – Netherlands
Ocak 2020’de alınan resmi kararla tarihi açıdan ülkenin batı kıyısındaki bölgesini ifade eden 'Holland' adının yerine, ülkenin tamamını temsil eden 'Netherlands' ismi kullanılmaya başlandı.