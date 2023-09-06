Az Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.09.2023 13:30

Fidanlıktaki "fide hırsızı"nın koala olduğu ortaya çıktı

Avustralya'da bir fidanlıkta haftalardır fideleri yiyen hayvanın koala olduğu tespit edildi.

Fidanlıktaki "fide hırsızı"nın koala olduğu ortaya çıktı
[Fotograf: DHA]

Avustralya'da fidelerini yiyen hayvanı bulmak için çalışma başlatan fidanlığın sahibi Humphrey Herington, diş izlerini baz alarak keçiler ve keseli sıçanlardan şüphelendi. Herington, işe geldiği bir gün fidanlıktaki koalayı görünce şüpheleri son buldu.

Herington, fazla fide yemiş olan koalanın hareket etmekte zorlandığını, yaşadığı ağaca dönemediğini, böylece "fide hırsızı"nın da ortaya çıktığını belirtti.

Humphrey Herington, koalayı havluya sararak fidanlığın yaklaşık 300 metre uzağındaki ağaçlık alana bıraktı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Koalanın yediği fidelerin maliyeti 6 bin Avustralya doları 

Fidanlık çalışanları da olayın tekrarlanmaması için fide yataklarının etrafını çitle çevirerek tedbir aldı.

Koalanın yediği fidelerin Herington'a maliyetinin 6 bin Avustralya doları olduğu ve bunların nesilleri tehlikede olan koalaların habitatlarının artırılması için yetiştirildiği belirtildi.

Avustralya, 2019 ve 2020'deki yangınlarda on binlercesi ölen ve sayıları hızla azalan koalaları, doğu kıyılarında nesli tükenmekte olan türler listesine almıştı.

2021'deki bir araştırma ise yaşam alanları hızla daralan Avustralya'ya özgü keseli memeli koalaların, önlem alınmazsa 2050'de neslinin tükeneceğini ortaya koymuştu.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Bulgaristan'daki sellerde 2 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:38
Kremlin: ABD son Ukraynalı kalıncaya kadar savaşta masraftan kaçınmayacak
14:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay'ın ailesine başsağlığı
14:31
Kanada'da kirli koltuklarda oturmak istemeyen yolcuları uçaktan indiren hava yolu şirketi özür diledi
14:24
Batı Anadolu'daki iller için sağanak uyarısı
14:27
Pakistan, sınır muhafızlarının çatışmasının ardından Afganistan sınırını kapattı
14:17
Kayserili annelerden evlat nöbetine destek
Adıyaman'da kaçak kazı yapılan yerde 1700 yıllık oda mezarları bulundu
Adıyaman'da kaçak kazı yapılan yerde 1700 yıllık oda mezarları bulundu
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları HÜRJET ile uçacak
Türk Yıldızları HÜRJET ile uçacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ