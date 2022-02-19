19 Şubat 2020'de Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait kafe ve büfe hedef alındı. 4'ü Türk 9 kişi hayatını kaybetti.

Irkçı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının acıları hala taze.

Onlardan biri de 30 yaşındaki oğlu Sedat'ı teröre kurban veren Emiş Gürbüz.

Acılı anne, saldırgan Tobias Rathjen'in intihar etmediğini, susturulduğunu iddia ediyor.



Almanya'nın kendisine bir can borçlu olduğunu söyleyen acılı anne, oğlu Sedat'ın ölümünden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, aile olarak dağıldıklarını söylüyor...