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Dünya
AA 01.08.2024 17:53

Hamas'tan "Muhammed Dayf'ın öldürüldüğü" iddiasıyla ilgili açıklama

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden herhangi birinin ölümünün doğrulanması ya da yalanlanmasının Hamas'ın ve Kassam Tugaylarının meselesi olduğunu belirtti.

Hamas'tan "Muhammed Dayf'ın öldürüldüğü" iddiasıyla ilgili açıklama
[Fotograf: AA]

Rışk, "Muhammed Dayf'ın öldürüldüğü" iddiasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Hamaslı yetkili, Kassam Tugayları liderlerinden herhangi birinin ölümünün doğrulanması ya da yalanlanmasının Hamas'ın ve Kassam Tugaylarının meselesi olduğunu vurguladı.

Rışk, bu kurumlardan herhangi biri açıklamadıkça medyada veya başka bir kişi tarafından yayımlanan hiçbir haberin doğrulanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

İsrail ordusu gün içerisinde yaptığı açıklamada 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın ölümünü doğruladığını iddia etmişti.

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