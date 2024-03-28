Açık 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.03.2024 05:08

Hamas'tan İsrail'in cinayetlerini önlemek için uluslararası kurumlara çağrı

Hamas, başta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) olmak üzere tüm uluslararası yargı kurumlarını ve Birleşmiş Milletleri, Filistin halkının sistematik olarak öldürülmesini durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Hamas'tan İsrail'in cinayetlerini önlemek için uluslararası kurumlara çağrı

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Al Jazeera tarafından yayınlanan ve siyonist işgal devleti askerlerinin beyaz bayrak taşıyan iki silahsız genç sivili soğukkanlılıkla öldürmesi ve ardından bu iğrenç suçu gizlemek için vücutlarını buldozerle sürüklemesi şeklindeki suçunu belgeleyen görüntüler, katil siyonist faşistlerin işlediği suçların boyutunun bir başka kanıtıdır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde "Filistin halkına yönelik vahşi bir soykırım savaşı" yürüttüğüne dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başta UCM olmak üzere tüm uluslararası yargı kurumlarını ve Birleşmiş Milletleri, halkımızın sistematik olarak öldürülmesini durdurmak için acilen harekete geçmeye, çocuklara ve savunmasız sivillere karşı işledikleri suçlardan dolayı bu haydut rejim ile onun terörist savaş suçlusu liderlerinden hesap sormak için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz."

Katar merkezli Al Jazeera kanalında dün yayınlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan iki Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü yer almıştı.

Haberde, İsrail askerlerinin söz konusu iki Filistinliyi buldozerlerle sürükleyerek işledikleri "savaş suçunu" örtmek için kuma gömdüğü aktarılmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Putin: Ukrayna F-16’ları üçüncü ülkelerin havaalanlarında hedefimiz olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:29
Galaksimizdeki kara deliğin yeni görüntüsü yayınlandı
06:21
Baltimore'daki gemi kazasına 'kirli yakıt' neden olmuş olabilir
06:16
Almanya'da siyonizm karşıtı Yahudi derneğinin banka hesabı bloke edildi
06:14
Çekya, Rusya tarafından finanse edilen bir “propaganda ağını” açığa çıkardığını duyurdu
06:08
Cevdet Yılmaz: Sandıklarımıza sahip çıkacağız
06:04
Gazze'de görev yapan İngiliz doktor Glasgow Üniversitesinin rektörü seçildi
Bitlis'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor
Bitlis'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
Paris’te PKK terörü: 3 yaralı
Paris’te PKK terörü: 3 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ