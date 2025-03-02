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Dünya
TRT Haber 02.03.2025 10:36

Hamas'tan, Gazze'ye yardım girişlerini durduran işgalci İsrail'e tepki

Hamas, işgalci İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişlerini durdurmasını "ucuz bir şantaj, bir savaş suçu ve anlaşmaya karşı açık bir darbe" olarak niteledi.

Hamas'tan, Gazze'ye yardım girişlerini durduran işgalci İsrail'e tepki

İlgili açıklamada, "Netanyahu'nun insani yardımı durdurma kararı ucuz bir şantaj, bir savaş suçu ve anlaşmaya karşı açık bir darbedir ve ara bulucular ve uluslararası toplum, işgale baskı yapmak ve Gazze Şeridi'ndeki iki milyondan fazla insana yönelik cezalandırıcı ve ahlaksız önlemlerini durdurmak için harekete geçmelidir." ifadesi kullandı.

Hamas'ın açıklamasında, Netanyahu'nun, Gazze'deki İsrailli esirlerin yaşamları pahasına, kendi iç siyasi hesaplarına hizmet etmek üzere imzalanan anlaşmayı bozmaya çalıştığı vurgulandı.

İşgalci İsrail, Gazze'ye yardım girişlerini durdurdu
İşgalci İsrail, Gazze'ye yardım girişlerini durdurdu

Açıklamada, "İmzalanan anlaşmanın üç aşamalı olarak uygulanması konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyor ve anlaşmanın ikinci aşaması için müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu defalarca beyan ediyoruz." denildi.

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