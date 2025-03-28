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Dünya
AA 28.03.2025 17:48

Hamas'tan Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin derinleştiği uyarısı

Hamas, katil İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı ablukayı sürdürerek gıda, yakıt ve ilaç gibi temel insani yardım malzemelerinin girişini tamamen engellemesi nedeniyle bölgedeki insani felaketi daha da derinleştirdiği uyarısında bulundu.

Hamas'tan Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin derinleştiği uyarısı
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İsrail'in faşist hükümeti, Gazze'ye yönelik tam ablukasını 27. gününde de sürdürerek gıda, yakıt ve ilaç gibi temel insani yardım malzemelerinin girişini tamamen engelliyor. Bu da İsrail'in acımasız savaşında insani felaketi daha da derinleştiriyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'de devam eden katliamların yanı sıra açlık ve susuzluğu silah olarak kullanmasının "uluslararası hukuka göre tam anlamıyla bir soykırım" olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu suçları dünyanın gözü önünde işlediğine dikkat çekildi.

Hamas, uluslararası toplumu ve Arap-İslam dünyasını İsrail'in ablukayı kaldırması ve Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurması için acilen harekete geçmeye çağırdı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) 26 Mart Çarşamba günü yapılan açıklamada, "Gazze’deki durum, ikinci haftasına giren yoğun saldırıların devam etmesi nedeniyle daha da kötüleşiyor. Temel malzemeler tükeniyor ve bazı malzemeler, yardım sevkiyatlarının yeniden başlamasına izin verilmezse sadece birkaç gün daha yetecek." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da elektrik tedarikini kesmişti.

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