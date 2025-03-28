Kızılhaç, Myanmar'daki depremlerin "olası insani etkisi" konusunda endişeli

Manrique, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Myanmar'da bugün meydana gelen büyük depremlerin ülkenin birçok yeri ile komşu ülkeler Tayland, Çin ve Hindistan'da hissedildiğini kaydeden Manrique, bulundukları binayı tahliye etmek durumunda kaldıklarının altını çizdi.

Manrique, depremlerde birçok bina ile yol ve köprüler dahil kamu altyapısının zarar gördüğüne işaret etti.

Myanmar Kızılhaç ekiplerinin acil durum müdahalesini etkinleştirdiğini aktaran Manrique, bir süre sonra depremin etkisine ilişkin net bilgileri elde etmeye başlayacaklarını söyledi.

Manrique, "Depremlerin olası insani etkisi konusunda çok endişeliyiz. Ticari telefon hatlarının çoğu çalışmıyor." dedi.

Myanmar'ın uzun süredir farklı krizlerle mücadele ettiğini belirten Manrique, depremlerin, uzun süren kriz nedeniyle savunmasız durumda olanları daha çok etkileyeceğini kaydetti.

Sabah Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.