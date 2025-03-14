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Dünya
AA 14.03.2025 16:14

Hamas'ın ateşkes müzakeresine olumlu yanıtının ardından İsrail güvenlik kabinesi toplanıyor

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Doha'da müzakere edilen teklifi kabul ederek, Gazze'de esir tutulan biri hayatta 4'ü ölü, 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim edeceğini duyurmasının ardından güvenlik kabinesini acil toplama kararı aldı.

Hamas'ın ateşkes müzakeresine olumlu yanıtının ardından İsrail güvenlik kabinesi toplanıyor
[Fotograf: TRT Haber]

İşgalci İsrail'in devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Başbakan Netanyahu, Hamas'ın ABD vatandaşı İsrailli esirleri teslim etme kararını değerlendirmek üzere olağanüstü güvenlik istişare toplantısı yapacak.

Görüşmelere ilişkin bilgi sahibi İsrailli yetkili KAN'a yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in 5 ABD-İsrail vatandaşı esirin serbest bırakılması için sunduğu taslağı kabul ettiğini ancak Doha'da görüşülen taslağın bu olmadığını kaydetti.

Öte yandan KAN, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un daha önce önerdiği plan çerçevesinde 10 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında ateşkesin 60 gün uzatılmasına çalıştığını aktardı.

Bu tekliflere göre, Gazze'ye insani yardımların gönderilmesine yönelik engelin de kaldırılması planlanıyor.

Ayrıca, Hamas'tan bir heyet Kahire'ye geçerek mevcut teklifler üzerine görüşmelerine devam edecek.

Hamas, tarafların uzlaşı sağladığı üç aşamalı ateşkese göre, kalıcı ateşkesin sağlanacağı ve İsrail ordusunun Gazze'den çekileceği ikinci aşamanın müzakere edilmesini istiyor.

Soykırımcı İsrail ise birinci aşamanın uzatılmasını ve Gazze Şeridi'nden daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep ediyor.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İşgalci İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.

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