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Dünya
AA 15.05.2025 12:55

Hamas: Yeni bir tehcir yok, halkımız geri dönüş hakkında kararlı

Hamas, Filistin halkının 1948’de yaşanan Nekbe’de (Büyük Felaket) olduğu gibi bir kez daha tehcir edilemeyeceğini ve İsrail’in 19 aydır Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü soykırıma rağmen, halkın direniş ve geri dönüş hakkına sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı.

Hamas: Yeni bir tehcir yok, halkımız geri dönüş hakkında kararlı

Hamas’tan Nekbe’nin 77. yıl dönümü münasebetiyle yapılan yazılı açıklamada, “Halkımız için yeni bir Nekbe veya yerinden edilme olmayacak. Halkımızın direnişle dayanışması düşmanın (İsrail'in) planlarını boşa çıkardı ve bu, işgali yenmenin, kurtuluşu ve geri dönüşü sağlamanın yoludur.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği soykırımın ABD ve Batılı ülkelerin tarafgirliğini ifşa ettiğine dikkati çekilerek, bunun bir kara leke olarak taraf olanların ve suskunluk içinde kalanların alınlarına kazınacağı kaydedildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında egemenliğin ve işgalin hiçbir meşruiyetinin olmadığına vurgu yapılan açıklamada, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız devletini kurana kadar mücadelesini sürdüreceği ifade edildi.

Açıklamada, Filistin halkına İsrail’e karşı safları birleştirme çağrısı yapılarak, “Kudüs ve Mescid-i Aksa çatışmanın adresidir, işgalin bu toprakların bir karışında bile hakkı yoktur.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve halkı zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle, 15 Mayıs'ı Nekbe (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs de 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

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