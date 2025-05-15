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Dünya
AA 15.05.2025 12:50

Filistinli yetkili: Gazze ve Batı Şeria'da yeni bir Nekbe yaşanıyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Kamplar Genel İdaresi Müdürü Muhammed Alyan, Filistin halkının 2025 yılında, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yeni bir Nekbe (Büyük Felaket) ile yüz yüze olduğunu söyledi.

Filistinli yetkili: Gazze ve Batı Şeria'da yeni bir Nekbe yaşanıyor
[Fotograf: AA]

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de kuruluşunu ilan etmesinin ardından yaklaşık 750 bin Filistinli topraklarından zorla göç ettirilmişti. Filistinliler, "Nekbe" olarak adlandırdıkları bu "Büyük felaketi" her yıl 15 Mayıs'ta, çeşitli etkinliklerle anıyor.

Alyan, bu yılki Nekbe anmasının "Gitmiyoruz, Filistin Filistinlilerindir" sloganıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Filistinli yetkili Alyan, "Şu anda halkımız yeni bir Nekbe ile yüz yüze. Gazze’de binlerce şehit ve kayıp var; halk susuzluğa, açlığa mahkum ediliyor, insanlar öldürülüyor, topraklar tahrip ediliyor, abluka ve bombardıman aralıksız sürüyor. İsrail'in tek amacı, Filistinlileri bu topraklardan sürgüne zorlamak" dedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik sürekli saldırılarının "soykırım boyutunda" olduğunu vurgulayan Alyan, 173 bini aşkın ölü ve yaralının bulunduğunu, 11 binden fazla kişinin ise kayıp olduğunu ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise bugüne dek 962 Filistinlinin öldürüldüğünü, 7 bin kişinin yaralandığını ve 17 binden fazla kişinin gözaltına alındığını aktaran Alyan, bu yılki anmaların 30 Mart Toprak Günü'nde başladığını ve farklı etkinliklerle devam ettiğini belirterek, "Nekbe'yi sadece gösterilerle değil, halkımızın hafızasında yaşatacak eğitim ve etkinliklerle anıyoruz. Özellikle genç kuşağın hafızasına bu hakkı işlemek önemli," diye konuştu.

"1948'den bugünü daha korkunç"

Alyan, 1948'deki Nekbe ile bugün yaşananların farklı boyutları olduğuna dikkati çekerek, "O zamanlar da katliam vardı ama şu an yaşananlar daha sistematik ve daha kanlı. Tüm dünyanın gözü önünde insanlar açlıktan ölüyor," şeklinde konuştu.

Uluslararası topluma da seslenen Alyan, "Bu vahşeti durdurmak için artık somut adım atılmalı," çağrısında bulundu.

Mülteci kampları hedefte

Alyan, İsrail'in mülteci kamplarını da hedef aldığını ifade ederek, "Mülteci kampları Nekbe'nin canlı şahididir. Bu nedenle özellikle Batı Şeria'da kamplar yoğun saldırı altında." dedi.

Birleşmiş Milletlere bağlı UNRWA'ya yönelik baskıların artmasına da değinden Alyan, "UNRWA'nın faaliyetlerinin durdurulması, sürecin uluslararası boyutunu hedef alıyor. Bu, sadece bir kurum değil, mülteci meselesinin varlığına yönelik bir tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, UNRWA personelini 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısına katılmakla suçlamış, ancak BM bu iddiaları reddetmiş ve kurumun tarafsızlığını koruduğunu belirtmişti.

İsrail Meclisi, 2024 yılında, UNRWA'nın faaliyetlerini durduran yasal düzenlemeleri onaylamış ve bu kararlar 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmişti.

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