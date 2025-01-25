Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turu gerçekleşti

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakıldı

Hamas ve İsrail arasındaki karşılıklı esir takasının ikinci turuna ilişkin hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. İsrailli esirlerin teslim edileceği Gazze'deki Filistin Meydanı'nda sabah saatlerinde binlerce Filistinli toplandı.

Kassam Tugayları ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkilileri esir takasına ilişkin evrakları meydanda kurulan sahnede imzaladı.

Üzerlerinde askeri üniforma ve boyunlarına asılı yaka kartlarıyla sahneye çıkan 4 İsrailli kadın esir asker, burada bekleyenleri selamladı. İsrailli kadın esir askerlerin sahnede gülümsemesi dikkati çekti.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait İsrailli esirleri taşıyan konvoy, meydandan ayrılarak askerlerin İsrail'e teslim edileceği noktaya doğru hareket etti.

[Filistin Meydanı'nda, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları mensupları konuşlandırıldı.]

Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu İsrail'in Ofer Hapishanesi'nden ayrıldı

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının 2'nci turunda serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrıldı.

Filistinliler, esir takasının 2'nci turunda salıverilen Filistinli esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde toplandı.

Çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makinaları, Beytunya beldesine baskın düzenleyerek bölgedeki Filistinlileri alandan uzaklaştırdı.

Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden ilerleyerek Ramallah'taki Filistinli esirlerin teslim edileceği Manara Meydanı'na doğru hareket etti.

Esir takasının 2'nci turunda Hamas'ın Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir askeri serbest bırakması karşılığında İsrail de 200 Filistinli esiri serbest bıraktı.

The Times of Israel’in Mısır devlet televizyonuna dayandırdığı haberine göre, İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan ve sınır dışı edilecek 70 Filistinli esirin ise Refah Sınır Kapısı’nı geçerek Mısır tarafına ulaştığı bildirildi.

⁠İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.