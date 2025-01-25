Çok Bulutlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.01.2025 08:18

Hamas: Cenin'deki direnişçiler İsrail'in baskıları karşısında yenilmeyecek

Hamas, katil İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kentine yönelik üst üste dördüncü gün saldırısı karşısında, direniş güçlerinin, İsrail'in baskı ve gerilimi tırmandırmasına rağmen yenilmeyeceğini belirtti.

Hamas: Cenin'deki direnişçiler İsrail'in baskıları karşısında yenilmeyecek
[Fotograf: AA]

Hamas liderlerinden Abdurrahman eş-Şedid, hareketin Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında, "Batı Şeria'daki, özellikle de Cenin'deki Filistin direnişi, her gün yapılan baskınlar, gözaltılar ve saldırılara rağmen işgalci İsrail karşısında iradesinin kırılmayacağını kanıtladı." ifadelerine yer verdi.

Cenin'de Filistinli silahlı grupların İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalara girdiğini, İsrail güçlerini pusuya düşürdüğünü ve kayıplar verdirttiğini belirten Şedid, "İşgalci İsrail ve yardımcılarının tüm girişimleri, direnişin karşısında başarısız olacaktır." sözlerine yer verdi.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı.

İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 14 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca Cenin'de su, elektrik ile iletişim altyapısına zarar vererek kesintiye yol açtığı ve bölgedeki evleri yıktığı belirtildi.

ETİKETLER
Hamas İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Meta, yapay zeka için bu yıl 60 milyar doların üzerinde harcama yapmayı planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:22
Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
09:04
Miraç gecesi yarın idrak edilecek
09:23
4 operasyonda 227 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
09:18
İstanbul'da servis minibüsü devrildi: 7 yaralı
06:31
Bursa'da bir oto galerisinde çıkan yangında 13 araç hasar gördü
05:23
Konya'da çöken binanın enkazından kurtarılan kişilerin sağlık durumu iyi
Konya'da çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Konya'da çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Bir babanın eşi ve çocuklarına en acı vedası
Bir babanın eşi ve çocuklarına en acı vedası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ