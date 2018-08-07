Hamas ve İsrail arasındaki anlaşma ay sonunda açıklanacak

İsminin açıklanmasını istemeyen Hamaslı bir yetkiliden edinilen bilgiye göre, İslami Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasında üçüncü tarafların aracılığıyla yürütülen müzakereler ay sonuna kadar tamamlanacak.

Üçüncü taraflar aracılığıyla yürütülen müzakereler neticesinde varılan anlaşma, bu ay sonunda kamuoyuna açıklanarak uygulamaya konulacak.

Tarafların önümüzdeki iki hafta boyunca “birbirini test edeceğini” bildiren Hamaslı yetkili, Mısır ve Birleşmiş Milletlerin anlaşma için aracılık ettiğini, Türkiye ve Katar’ın da yapıcı bir rol oynadığını ifade etti.

Buna göre muhtemel anlaşmanın detayları şu şekilde:

Refah Kapısı açılacak, abluka hafifleyecek

İlk olarak İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah, kalıcı olarak açılacak. İsrail'den Gazze'ye ticari malların ithalat ve ihracatının yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı’ndaki İsrail ablukası da hafifletilecek.

Gazze için Mısır tarafına liman ve havaalanı inşa edilecek

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Gazze'nin de kullanabileceği bir liman ve havalimanı inşa edilecek.

5 yıllık ateşkes sağlanacak

Taraflar arasında en az 5 yıllık ateşkes ilan edilmesi planlanan anlaşmada, Hamas'ın elinde olduğu iddia edilen 2 İsrailli asker ile 2 İsrailli sivili iade etmesi maddesi de yer alacak.

Filistinliler de Gazze’den İsrail tarafına yanan balon ve uçurtma göndermeye son verecek.

Kaynak: AA