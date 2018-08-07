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Kanada'dan ABD ürünlerine boykot kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerine tepki gösteren Kanadalılar, ABD ürünlerini boykot etmeye başladı.

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Kanadadan ABD ürünlerine boykot kararı

Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük vergilerini arttırmasından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan ABD'nin kuzey komşusu Kanada'da vergi uygulamalarına karşı tepkiler büyüyor.

Kanadalı tüketiciler, Başkan Donald Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerine tepki olarak marketlerde Amerikan ürünlerine karşı boykot başlattı.

Raflardaki ürünlerin yarısı ABD menseili

Ancak raflardaki ürünlerin yarısının ABD menşeili olması kafaları karıştırıyor.

Uzmanlar, ürünlerin ne kadarının Kanada'da üretildiğini belirlemenin zor olduğuna dikkati çekti.

Boykot girişimi büyüyebilir

Bazı uzmanlar ise bu ürünlere boykot hareketinin giderek daha organize olabileceği görüşünde.

Gümrük tarifelerinin, insanların bütçelerindeki olumsuz etkileri arttıkça boykot girişiminin büyüyebileceği düşünülüyor.

ABD 2018'in ilk 6 ayında Kanada'ya 150 milyar dolarlık mal ihraç etti. Kanada'dan ise 160 milyar dolar değerinde mal aldı.

ABD, Meksika ve Kanada'da arasındaki "Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması"nın güncellenmemesi durumunda Amerika'nın Kanada'dan alacağı mal miktarında ciddi düşüş olması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kanada, gümrük uygulamaları, boykot, abd
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