ABD: Kuzey Kore nükleer silah sözünü tutmuyor

Fox News'e röportaj veren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ile ilgili açıklamada bulundu.

"Kuzey Kore nükleer silahlardan arındırma için gerekli adımları atmıyor"

Bolton, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Haziran ayında yapılan anlaşmaya rağmen, Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırma için gerekli adımları atmadığını söyledi.

Bolton, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kim Jong-Un ile başka bir toplantı için Kuzey Kore'ye dönmeye hazır olduğunu da söyledi.

ABD-Kuzey Kore nükleer anlaşması

Geçtiğimiz Haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Singapur'daki tarihi zirvede ilk defa bir araya gelmişti.

Tarihi zirvede taraflar, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması, ABD ve Kuzey Kore arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konusunda bir dizi taahhüdü içeren ortak bir açıklamaya imza atmıştı.

Kuzey Kore, 27 Nisan 2018'deki Panmunjom Deklarasyonu'nu yeniden teyit ederek, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılma sürecinin tamamlanması için çalışacağını taahhüt etmişti.

BM'nin geçtiğimiz günlerde yayımladığı raporda, "Pyongyang yönetiminin, nükleer ve füze programını durdurmadığı, 2018'de gemiden gemiye petrol ürünleri ve kömür naklinde büyük artışla BM yaptırımlarını ihlal etmeyi sürdürdüğü" bildirilmişti.

Kaynak: Reuters