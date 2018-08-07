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Trump'ın Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızının kaldırılması istendi

ABD'nin California eyaletinde Batı Hollywood Belediyesi, Başkan Donald Trump'ın Şöhretler Kaldırımı'ndaki (Walk of Fame) yıldızının kaldırılmasını istedi.

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Trumpın Şöhretler Kaldırımındaki yıldızının kaldırılması istendi

Batı Hollywood Belediye Başkanı John Duran Twitter mesajında, "Batı Hollywood Belediyesi, Hollywood Ticaret Odası'na Trump'ın yıldızının kaldırılması çağrısı yapan bir karar tasarını oy birliğiyle kabul etti" dedi.

Duran, kararın gerekçesini ise açıklamadı.

 


 

ABD Başkanı Trump, birçok ünlünün adının yer aldığı Hollywood Bulvarı'na 2007'de "Apprentice" (Çırak) programını sunarken kabul edilmişti.

Trump başkan seçilmeden bir ay önce yıldızı kazmayla tahrip edilmişti.

Kaynak: BBC

Etiketler: Walk of Fame, Trump, Şöhretler Kaldırımı
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