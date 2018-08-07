Trump'ın Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızının kaldırılması istendi

Batı Hollywood Belediye Başkanı John Duran Twitter mesajında, "Batı Hollywood Belediyesi, Hollywood Ticaret Odası'na Trump'ın yıldızının kaldırılması çağrısı yapan bir karar tasarını oy birliğiyle kabul etti" dedi.
Duran, kararın gerekçesini ise açıklamadı.
West Hollywood City council unanimously passes resolution asking the Hollywood Chamber of Commerce to remove the Donald Trump star on Hollywood Walk of Fame. #horcruxdestroyed #bellicose #belligerent #unAmericanvalues #MakeAmericaintoAmericaAgain— JohnDuran (@JohnDuran) 7 Ağustos 2018
ABD Başkanı Trump, birçok ünlünün adının yer aldığı Hollywood Bulvarı'na 2007'de "Apprentice" (Çırak) programını sunarken kabul edilmişti.
Trump başkan seçilmeden bir ay önce yıldızı kazmayla tahrip edilmişti.
Kaynak: BBC