Frankfurt Havalimanı'nda alarm verildi

Federal Polisten yapılan açıklamada, Frankfurt havalimanında birinci terminal A bölümünde polis tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Havalimanında uçaklara yolcu alımının durdurulduğu ifade edilen açıklamada, güvenlik alanının 2. ve 3. katının da boşaltılacağı kaydedildi.

Federal Polis sözcüsü Reza Ahmari, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, yetkisi olmayan bir kişinin güvenlik izni gereken bir bölüme girdiğini ve bulunamadığını söyledi.

Geçtiğimiz ay Almanya'nın Frankfurt'tan sonra en büyük ikinci havalimanı olan Münih Havaalanı'nda da bir kişi güvenlik izni gereken bir bölüme izinsiz girmiş 200 uçuş iptal edilmişti.

Kaynak: AA, Reuters