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California’nın büyük felaketi uydudan fotoğraflandı

ABD’nin California eyaletinde devam eden orman yangınları, ’eyalet tarihinin en büyük felaketi’ olarak nitelendirildi. NASA, yangının uzaydan çekilen fotoğraflarını yayınladı.

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Californianın büyük felaketi uydudan fotoğraflandı

NASA, ABD’nin California eyaletinde tarihin en büyük felaketi olarak nitelendirilen orman yangınının uydu fotoğraflarını yayınladı.

NASA astronotu Alexander Gerst, twitter hesabından 16 farklı bölgede etkili olan yangınların fotoğrafını yayınlayarak, “California yanıyor. Bu yangınları uzaydan izlemek bile korkutucu” ifadesini kullandı. 

Yangın kontrol altına alınamıyor

California’daki Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasındaki yangın, kontrol altına alınamıyor. 

Yetkililer, en az 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangını devlet tarihindeki en büyük yangın olarak nitelendirdi. 

283 bin 800 dönümlük araziye yayılan yangına 14 bin itfaiye eriyle yüzlerce ABD askeri müdahale ediyor.

California İtfaiye Müdürü Scott McLean, Carr ve Mendocino yangınlarının çok hızlı yayıldığını, çok şiddetli ve tehlikeli olduğunu söyledi.

Trump eyalet yetkililerini suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadır devam eden yangınlarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki suyun Pasifik Okyanusu’na yönlendirilmesinin yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını ifade etti.  

Kaynak: İHA 

Etiketler: yangın felaketi, California
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