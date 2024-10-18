Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.10.2024 19:14

Hamas: Ürdün sınırında düzenlenen saldırı, İsrail'in suçlarına doğal bir tepkidir

Hamas, Ölü Deniz'in güneyinde meydana gelen silahlı saldırının Arap ve İslam aleminin, İsrail'in işlediği suçlara verdiği doğal bir tepki olduğunu belirtti.

Hamas: Ürdün sınırında düzenlenen saldırı, İsrail'in suçlarına doğal bir tepkidir
[Fotoğraf: Arşiv]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün-Filistin sınırında katil İsrail askerlerini ve üslerini hedef alan "kahramanca" saldırının "Aksa Tufanı'nda önemli bir gelişme" olduğu ifade edildi.

Bu saldırının, Arap ve İslam aleminin İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği vahşi suçlara karşı verdiği doğal bir tepki ve Gazze, Batı Şeria ve tüm cephelerde İsrail katliamlarına karşı kurşunla verilmiş bir cevap olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu saldırının, özgür Arap halklarının hala canlı olduğunu ve Filistin halkı ile onun kahraman direnişine destek vermeye devam edeceğini gösterdiği aktarıldı.

Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere direnişe devam etme ve İsrail'i caydıracak saldırılar düzenleyerek işlediği suçların bedelini ödettirme çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, Ürdün'den İsrail tarafına geçtikleri ve silahlı oldukları iddia edilen 2 kişinin askerleriyle girdikleri çatışmada öldüğünü bildirmişti.

Bir kişinin ise kaçtığının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, bölge halkına "talimatlara uyma" çağrısı yapılmıştı.

İsrail basını, çatışmada ölen 2 kişinin Ürdün ordusuna ait üniforma giydiğini iddia etmişti.

Haberde ayrıca, çıkan çatışmada 2 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Hamas
Sıradaki Haber
BM: İsrail güçleri, 8-14 Ekim'de Batı Şeria'da biri çocuk 9 Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:27
İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili 22 kişi tutuklandı
18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kafkasya gündemli kabul
18:14
Ömer Çelik'ten katil İsrail'in bakanına tepki: Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir
17:56
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor
19:19
Samsun'da şiddetli rüzgar: Dev dalgalar oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
FOTO FOKUS
Samsun'da şiddetli rüzgar: Dev dalgalar oluştu
Samsun'da şiddetli rüzgar: Dev dalgalar oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ