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Dünya
AA 18.10.2024 16:45

BM: İsrail güçleri, 8-14 Ekim'de Batı Şeria'da biri çocuk 9 Filistinliyi öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail güçlerinin, 8-14 Ekim tarihlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 9 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.

BM: İsrail güçleri, 8-14 Ekim'de Batı Şeria'da biri çocuk 9 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki durumun kötüye gitmeye devam ettiğini söyleyen Laerke, "İsrail güçleri, 8-14 Ekim tarihleri ​​arasında biri çocuk 9 Filistinliyi öldürdü ve 104 kişiyi yaraladı." dedi.

Laerke, dün Filistinli bir kadının Cenin'de zeytin hasadı yaparken öldürüldüğünü kaydederek, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu ay zeytin hasat eden Filistinlilere yönelik 32 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Zeytin hasadının on binlerce Filistinli aile için çok önemli bir geçim kaynağı olduğunun altını çizen Laerke, şunları ifade etti:

"Geçen yıl Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 728 Filistinli, çoğunlukla İsrail güçleri tarafından öldürüldü ancak bunlardan en az 12'si yerleşimciler tarafından öldürüldü. Ayrıca Batı Şeria'da yaklaşık 800 çocuk da dahil olmak üzere 277 Filistinli hane, yerleşimci şiddeti ve erişim kısıtlamaları bağlamında yerinden edildi."

Laerke, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ölümcül savaş taktikleri ve aşırı güç kullandığını kaydederek, insani ihtiyaçların artmasından endişe duyduklarını vurguladı.

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