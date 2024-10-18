Parçalı Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.10.2024 16:21

Katil İsrail'in 378 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 500'e çıktı

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 62 kişi artarak 42 bin 500'e yükseldi.

Katil İsrail'in 378 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 500'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 378 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 62 Filistinlinin daha öldüğü, 300 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 42 bin 500'e, yaralananların sayısının da 99 bin 546'ya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Güney Kore, Kuzey'in Rusya için Ukrayna'ya yaklaşık 10 bin asker göndereceğini iddia etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:46
BM: İsrail güçleri, 8-14 Ekim'de Batı Şeria'da biri çocuk 9 Filistinliyi öldürdü
16:44
"Dur" ihtarına uymayan iki panelvandan 12 düzensiz göçmen çıktı
16:44
Ukrayna: Rusya'dan 501 askerimizin cenazesini teslim aldık
16:41
Türkiye Varlık Fonu'nun sukuk ihracına rekor talep
16:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı
16:34
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de
Kastamonu'da kar yağışı
Kastamonu'da kar yağışı
FOTO FOKUS
Milli SİHA'ların öncü ismi: Özdemir Bayraktar
Milli SİHA'ların öncü ismi: Özdemir Bayraktar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ