Hafif Sağanak Yağışlı 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.10.2024 16:43

Ukrayna: Rusya'dan 501 askerimizin cenazesini teslim aldık

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı'ndan yapılan açıklamada, savaşta ölen askerlerin cenazelerini getirme kapsamında 501 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldıkları belirtildi.

Ukrayna: Rusya'dan 501 askerimizin cenazesini teslim aldık

Açıklamada, "Bunlardan 382 askerin Avdiyivka yönünde, 56 askerin Bahmut yönünde, 45 askerin Marinka yönünde, 6 askerin Ugledar'da, 4 askerin Zaporijya istikametinde, 7 askerin Lugansk yönünde ve bir askerin cenazesi de Rusya'daki bir morgdan geri alındı." denildi.

Açıklamada, ölen askerlerin kimlik tespitleri yapıldıktan sonra defnedilmek üzere ailelerine teslim edileceği ifade edildi.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Milletvekili Şamsail Saraliyev de yaptığı açıklamada, Rusya'nın 89 askerinin cenazesini Ukrayna'dan teslim aldığını duyurdu.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 3 sivil öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:14
Ömer Çelik'ten katil İsrail'in bakanına tepki: Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir
17:56
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor
17:54
Samsun'da şiddetli rüzgar: Dev dalgalar oluştu
18:00
Antalya'da otel yangını
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
17:08
İznik Gölü'ndeki batık bazilika gelecek yıl ziyarete açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
FOTO FOKUS
Milli SİHA'ların öncü ismi: Özdemir Bayraktar
Milli SİHA'ların öncü ismi: Özdemir Bayraktar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ