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Dünya
AA 18.10.2024 16:27

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 3 sivil öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında, 3 Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 3 sivil öldü
[Fotograf: AP]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Kampın el-Fahura bölgesinde bir evin havadan bombalandığı aktarılan haberde, saldırı sonucu 3 sivilin öldüğü, 13'ünün yaralandığı ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun 14 günden beri bölgede abluka altına aldığı yüz binlerce Filistinlinin açlık krizi çektiğine işaret edildi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İşgalci İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.

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