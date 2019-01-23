Lübnan ordusundan dün yapılan açıklamaya göre suikast girişimi ile ilgili gerçekleştirilen ikinci gözaltı olduğu belirtilirken, adının Hasan Ahmed Beto olduğu açıklanan şüphelinin “ 2014 yılından beri İsrail İstihbarat Teşkilatı tarafından kullanıldığı” ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, şüphelinin, suikasttan önce keşif ve izleme yaptığı ve Mossad’dan suikastin ardından Lübnan’ı terk etme emri aldığı kaydedildi.

Şüphelinin, Mossad’ın talebi üzerine Lübnan’dan çıktığı ve 3 ay sonra döndüğü de açıklamada yer aldı.

Öte yandan, gözaltına alınan şahısta Mossad tarafından kendisine verildiği düşünülen çok sayıda elektronik cihaz bulundu.

Gözaltına alınan kişinin uyruğu hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Ne olmuştu?

Hamas liderlerinden Muhammed Hamdan, geçtiğimiz sene ocak ayında Lübnan’ın güneyindeki Sayda kentinde suikast girişimine maruz kalmıştı.

Bir arabaya yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu gerçekleştirilen saldırıda hedef alınan Hamas liderlerinden Muhammed Hamdan, olayı yaralanarak atlatmıştı.

Olayla ilgili olarak Hamas tarafından yapılan açıklamada bombalı saldırıda yaralanan kişinin Hamas’ın Sayda’daki ileri gelenlerinden Muhammed Hamdan olduğunun anlaşıldığı açıklanmıştı.

Açıklamada saldırıda hedef alınan Muhammed Hamdan’ın Lübnan’da ikamet eden Filistinli mültecilerden ve Hamas’ın Sayda’daki liderlerinden olduğu ifade edilmişti.

Lübnan hükümeti ve Hamas süikastın arkasında İsrail olduğunu iddia etmişti.

Saldırıdan birkaç gün sonra ise Lübnan makamları, saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan bir kişinin gözaltına aldığını açıklamıştı.

Bacağından yaralanmıştı

Bombalama eyleminde Muhammed Hamdan bacağından yaralanmış, aracı tamamen tahrip olmuş ve civardaki bir bina zarar görmüştü.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, elde edilen ilk bulguların saldırının arkasında İsrail güçlerinin olduğuna işaret ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AFP, Al Arabi Al Jadeed