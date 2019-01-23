Google CEO'su Sundar Pichai, salı günü yaptığı açıklamada, Google'ın Almanya'nın başkenti Berlin'deki çalışan sayısının 300'den iki katına çıkarılabileceğini belirtti.

Şu anda Google'ın Almanya'da bin 400 çalışanı bulunuyor.

Daha önce de yedinci kampüsünü Berlin'in Kreuzberg bölgesinde açmayı planlayan teknoloji devi Google, bölge sakinlerinin protestolarının ardından kararı iptal ettiğini açıklamıştı.

Bölgenin her geçen gün daha da ilgi görmesine ve kiraların yükselmesine Kreuzberg halkı tepki göstermiş, ellerinde "Google evine git" yazan pankartlarla Google binasını işgal ederek protesto etmişti. Onlarca kişi de gözaltına alınmıştı.

Google ise 3 bin metrekarelik alanın kar amacı gütmeyen insani derneklere ücretsiz olarak verileceğini belirterek, sebebin protestolar olmadığını açıklamıştı.

Google'a 50 milyon euro ceza

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı hakkında yeterince açık şekilde bilgilendirmediği gerekçesiyle Google'e 50 milyon euro ceza vermişti.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, CNIL, GDPR kapsamında bir internet devine ceza kesen ilk kurum oldu.

Kaynak: AP News, AA